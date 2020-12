EyeD Pharma crée une société soeur pour la production de micro-implants

Installée sur le site du CHU à Liège, l’entreprise, fondée par les professeurs Jean-Marie Rakic et Jean-Michel Foidart, s’est focalisée jusqu'à présent sur le traitement du glaucome, une maladie de l'œil frappant surtout les personnes de plus de 55 ans et susceptible de mener à la cécité. Elle a développé un petit implant intraoculaire en polymère qui libère une quantité prédéterminée de médicament par jour. Un système qui remplace l’administration quotidienne de gouttes oculaires, dont l'efficacité diminue lorsque le traitement est mal suivi.

Deux autres implants

Les nouvelles installations de 6.500 m2, dont la construction a débuté au mois d'août au sein du parc Sart-Tilman, "vont rassembler l’ensemble de nos activités" explique Mélanie Mestdagt, la CEO d’EyeD Pharma. "Le but sera de fabriquer nos produits, mais également à terme de fabriquer pour d’autres, puisque dans le domaine des micro-implants qui ont la faculté de libérer des principes actifs jusqu’à trois ans, il n’y a pas d’autres fabricants. Il y a certes quelques concurrents américains dans le glaucome, mais qui font du dégradable dans les quatre à six mois, donc qui ne sont pas dans notre domaine. Et si on regarde dans les autres indications, là, il n’y a quasiment personne".