EyeD Pharma lève 45 millions pour ses micro-implants oculaires

La société liégeoise, qui développe quatre implants pour l'œil, réalise la plus grosse levée de fonds de l'année dans le secteur biopharmaceutique wallon.

c'est la plus grosse levée de fonds de l'année dans le secteur wallon des sciences du vivant et des technologies médicales, à l'exception des sociétés cotées en bourse: l'entreprise pharmaceutique liégeoise EyeD Pharma, spécialisée dans les implants oculaires, vient de collecter pas moins de 45 millions d'euros afin de poursuivre le développement de ses produits ophtalmologiques et d'obtenir les premières données sur l'humain.

Cette nouvelle levée de fonds se compose d'une augmentation de capital de 33,6 millions d'euros, complétée par des avances récupérables et des subsides de la Région wallonne. Dans la liste des nouveaux investisseurs, on dénombre les familles Jolly et Noël, entre autres via leur holding Nomainvest, Jean Stéphenne, Robert Taub (Nyxoah), Didier Allaer (Diagenode), ainsi que les fonds publics SRIW et SFPI. Parmi les actionnaires existants, les fonds Fund+, Qbic II (un des plus grands fonds interuniversitaires de spin-offs d'Europe), Noshaq ainsi que François Blondel (KitoZyme....) et la famille de Diego du Monceau ont notamment participé à l'augmentation de capital.

EyeD Pharma a été portée sur les fonts baptismaux fin 2012 par le professeur Jean-Marie Rakic, chef du département ophtalmologie à l'hôpital universitaire de la Cité ardente, et le professeur Jean-Michel Foidart, cofondateur de Mithra. À la création de la société, le capital a été apporté par les fondateurs et par un groupe d'ophtalmologues. Parmi les autres investisseurs privés qui les ont rejoints, on retrouve Gilles Samyn ou Denis Knoops, l'ancien CEO de Delhaize. L'ancien "Monsieur biotech" de Noshaq, Marc Foidart, qui a quitté l'invest liégeois, est président exécutif de la société.

La société s'est développée historiquement autour d'un projet d'implant pour prévenir ou traiter le glaucome, une maladie oculaire frappant surtout les personnes de plus de 55 ans et susceptible de mener à une perte de vision. L'idée est de remplacer les gouttes administrées quotidiennement par un implant intra-oculaire en polymère, de 300 microns de section et de moins d'un centimètre de diamètre, qui libère une quantité prédéterminée de médicament par jour et ce, jusqu'à trois ans. Le dispositif médical est placé dans l'œil par une intervention chirurgicale d'une dizaine de minutes, comparable à celle de la cataracte.

"Ces deux implants vont nous permettre de démontrer que l'on peut concevoir et produire des produits biodégradables afin de sortir du seul champ de l'ophtalmologie." Mélanie Mestdagt CEO d'EyeD Pharma

EyeD Pharma a prévu de commencer en 2022 les études de sécurité sur l'homme de cet implant, qui se décline en deux versions en fonction de l'avancement de la maladie. L'un contient un seul principe actif et l'autre deux molécules, ce qui complique la tâche dans ce dernier cas. "Il s'agit de délivrer dans un même implant deux produits qui n'agissent pas à la même dose. C'est un fameux défi technologique, pour lequel nous avons des réponses", explique Mélanie Mestdagt, la CEO de la société. Ces implants sont considérés comme des médicaments et tombent sous la réglementation relative à ce type de produits, même si les études cliniques seront quelque peu facilitées par le fait qu'il s'agit de principes actifs connus.

Des durées d'action plus courtes

La technologie développée par EyeD Pharma ouvre également la voie à différentes applications pour d'autres pathologies oculaires, comme les inflammations post-chirurgicales. Deux autres implants, très différents des premiers, sont en développement, mais à un stade moins avancé. Il s'agit d'implants biodégradables avec des durées d'action plus courtes. "On va entrer en phase pré-clinique pour être prêts d'ici deux ans à passer aux études sur l'homme", poursuit Mélanie Mestdagt. "Ces deux implants vont nous permettre de démontrer que l'on peut concevoir et produire des produits biodégradables afin de sortir du seul champ de l'ophtalmologie."

Vue en plein écran Marc Foidart et Mélanie Mestdagt, respectivement président exécutif et CEO d'EyeD Pharma.

Une IPO en ligne de mire

L'entreprise liégeoise compte aujourd'hui un peu plus de 90 collaborateurs, y compris ceux qui travaillent pour la société-sœur, UniD Manufacturing, qui est dédiée à la fabrication des micro-implants. Ce dernier projet, qui n'est pas concerné par la levée de fonds, va devenir opérationnel au printemps. L'usine, située au Sart-Tilman, devrait servir également à la fabrication en sous-traitance pour d'autres sociétés. Les deux entités vont continuer à engager régulièrement.

EyeD Pharma, qui bénéficie déjà de certaines rentrées financières via la distribution de matériel de chirurgie ophtalmologique, compte refaire dans deux ans un autre tour de table du même ordre de grandeur. "Nous avons des investisseurs qui se sont engagés à nous suivre au prochain tour, pour aller vers une entrée en bourse d'ici cinq à six ans, sur Euronext ou sur le Nasdaq", termine Mélanie Mestdagt.