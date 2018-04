Fagron rachète un concurrent US

Avec à sa tête un nouveau CEO, Rafael Padilla , nommé en novembre de l’an dernier, le groupe de parapharmacie Fagron poursuit sa stratégie "buy-and-build" avec une acquisition aux Etats-Unis qui intervient après celle de Kemig en Europe de l’Est à l’été 2017 celle d’ All Chemistry au Brésil quelques mois plus tard. Mais cette fois on passe à un braquet supérieur.

Le choix s’est porté sur Humco, une firme basée au Texas qui a réalisé un chiffre d’affaires de 32 millions de dollars et qui dégage une marge Ebitda en ligne avec celle des activités de Fagron en Amérique du Nord en 2017. Humco développe, produit et commercialise des produits brevetés comme des crèmes pour la peau, des sirops et des suspensions et livre aussi des produits de marque qui sont payés comptant. Sa clientèle: 45.000 pharmacies aux Etats-Unis qui sont livrées principalement de façon indirecte via des chaînes et le commerce de gros. La société compte 140 collaborateurs.