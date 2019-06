Fagron règle un contentieux à 22 millions de dollars avec les autorités américaines

Le groupe de parapharmacie coté à Bruxelles a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice dans le cadre d'une enquête sur la tarification de ses produits pharmaceutiques. Fagron débourse un peu plus de 22 millions de dollars en attendant l'accord définitif et contraignant des autorités américaines qui devrait tomber d'ici la fin de l'année.

Le règlement définitif et juridiquement contraignant entre le ministère américain de la Justice et Fagron devrait être officialisé au second semestre 2019. Il consiste en un paiement de 22,3 millions de dollars (19,6 millions d'euros) par la société cotée à la Bourse de Bruxelles. En prévision d'un règlement définitif et contraignant, l'entreprise, en plus de la provision existante de 8,4 millions de dollars, bénéficie d'une provision supplémentaire de 13,9 millions de dollars qui sera inscrite dans le résultat du premier semestre de 2019.