Feu vert européen pour le traitement de Sanofi mis au point par Ablynx

Sa technologie innovante repose sur les nanocorps, des protéines thérapeutiques dérivées de fragments d'anticorps identifiés dans les systèmes immunitaires de lamas et d'alpagas. Les nanocorps combinent les avantages des anticorps-médicaments classiques à certaines caractéristiques des médicaments à petites molécules. Ils ont l'avantage de pénétrer plus vite et d'atteindre leur cible plus efficacement que les produits traditionnels. Ils pénètrent aussi plus facilement dans des tissus enflammés.