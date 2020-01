François Fornieri: "C'est une chasse à l'homme"...

"Oui, je suis monté en puissance dans Protection Unit", la société de gardiennage basée à Liège et dirigée par Samuel Di Giovanni. "C'est une entreprise en plein développement et qui a un très beau potentiel devant elle. Fin 2018, j'ai acheté à titre privé, via une convention, des actions Protection Unit, comme Noshaq a acheté des actions Protection Unit. Je suis aussi monté en puissance dans une autre société de Di Giovanni, Just 4 Eat", ajoute le CEO de Mithra.