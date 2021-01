François Fornieri a été placé sous mandat d'arrêt

Coup de tonnerre dans le dossier Nethys . D'après nos informations, François Fornieri , le CEO de Mithra, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction liégeois Frédéric Frenay. Il a été inculpé du chef de détournement par personne exerçant une fonction publique et d'abus de biens sociaux. L'homme avait été interpellé par les policiers à son domicile mercredi matin avant d'être emmené pour audition. Après avoir passé une nuit en cellule, et après une nouvelle journée d'audition, l'homme d'affaires liégeois a été présenté au juge Frenay qui a donc décidé de le priver de liberté .

Pour rappel, c’est le 22 mai 2018 que le comité de rémunération de Nethys, composé de l’homme d’affaires François Fornieri (président), de Pierre Meyers et de Jacques Tison, validait le principe d’indemnités de départ octroyées aux anciens dirigeants de Nethys afin de tenter de les garder à la barre du navire alors que le décret gouvernance devait encadrer les rémunérations de ses dirigeants. Par la suite, on apprendra que Nethys a versé des indemnités dites de rétention de 14,47 millions d’euros à Stéphane Moreau (ex-CEO de Nethys), à Pol Heyse (ex-CFO), à Bénédicte Bayer (membre du comité de direction) et à Diego Aquilina, alors CEO de l’assureur Integrale. Une autre réunion de ce comité de rémunération tenue cette fois le 21 mai 2019 décidait encore d’accorder des bonus pour un total de 3,91 millions d’euros à Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer.