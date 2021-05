François Fornieri a vendu des actions Mithra pour 8 millions d'euros

François Fornieri, fondateur et principal actionnaire de Mithra , a vendu des actions de sa société dans les dix derniers jours du mois d’avril. À l’occasion de six transactions mentionnées par la FSMA, l’homme d’affaires liégeois a vendu des titres pour un montant total de 8,1 millions d’euros. Le prix de cession des actions varie entre 25,05 euros et 26,87 euros.