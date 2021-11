GBL fait offre sur le champion suisse du diagnostic Unilabs

Unilabs est aujourd'hui l'un des plus grands groupes de laboratoires d'analyse en Europe . Ses services (génétique, imagerie médicale, développement pharmacologique...) de diagnostic permettent de nombreux choix thérapeutiques pertinents dans les domaines les plus divers et variés.

Le tout pèse quelque 12.700 emplois, pour plus de 250 labos et 150 centres d'imagerie médicale. Les centaines de millions d'analyses réalisées par an lui ont permis de générer l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 1,4 milliard d'euros. Et ce, grâce à une présence dans plus d'une dizaine de pays, principalement européens, mais pas en Belgique où l'on retrouve par contre son concurrent qu'est l'allemand Synlab par exemple.