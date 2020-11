GSK a commencé à produire à Wavre l'adjuvant pour le vaccin contre le Covid-19

Le géant pharmaceutique britannique s’est engagé à produire un milliard de doses d’adjuvant d’ici à fin 2021, notamment sur le site de Wavre.

Une bonne nouvelle sur le front du développement d'un vaccin contre le Covid-19: le groupe pharmaceutique GSK a commencé la production à Wavre des premières doses d’adjuvant pour différents candidats vaccins contre le nouveau coronavirus.

Le géant britannique, qui possède à Wavre le plus gros site de production de vaccins au monde, a dès le début de la crise sanitaire fait savoir qu'il mettait à disposition des chercheurs sa technologie d'adjuvant, qui a été découverte dans ses laboratoires tout proches de Rixensart, où se situe le centre historique de recherche et développement de la division vaccins du groupe. Cette technologie permet d’augmenter la réponse immunitaire de la personne vaccinée, mais également de réduire la quantité de protéine par dose, autorisant la production de plus de doses de vaccins. GSK a par la suite signé plusieurs accords de collaboration avec d'autres sociétés travaillant à la recherche d'un vaccin contre le Covid, dont son concurrent français Sanofi, ainsi que Clover et Medicago.

"Après avoir été formulé, filtré et testé par les équipes d’experts de GSK, le premier lot d’adjuvant est prêt", a indiqué GSK Vaccines dans un communiqué vendredi matin. La technologie des adjuvants a été développée en 1993. Elle est utilisée dans plusieurs vaccins déjà commercialisés.

GSK s’est engagé à produire un milliard de doses d’adjuvant d’ici à fin 2021, notamment sur le site de Wavre. Ces doses seront entre autres utilisées pour le candidat-vaccin contre le Covid-19 développé en partenariat avec Sanofi, mais aussi au travers de plusieurs autres collaborations. Le vaccin développé avec le groupe français est actuellement testé en phase clinique 1/2. Il n'est pas considéré comme l'un des plus avancés, une douzaine de sociétés ou de consortiums dans le monde ayant déjà entamé leur phase 3 d'essais.

Le programme international Covax

"Avec cet adjuvant pandémique, nous mettons tout en œuvre pour rendre un vaccin contre le COVID-19 disponible le plus rapidement possible", a indiqué Patrick Florent, administrateur délégué de GSK Vaccines en Belgique.

Pour répondre à la demande globale de vaccins, GSK et Sanofi ont déjà conclu des accords avec plusieurs instances nationales ou supranationales pour un total de plus de 732 millions de doses de vaccin : jusqu’à 300 millions de doses avec l’Union Européenne, 100 millions de doses avec le gouvernement américain, 60 millions de doses avec le gouvernement anglais et 72 millions de doses avec le gouvernement canadien. Récemment, Sanofi et GSK ont également annoncé qu’ils mettraient 200 millions de doses de leur vaccin à disposition du programme international Covax, lancé par l’OMS et dont l’objectif est d’aider à assurer un accès équitable aux futurs vaccins contre le Covid-19.

Alors qu’elle ne s’attend pas à générer un profit, GSK s’engage cependant à investir tout profit à court terme dans la recherche sur le coronavirus et dans la préparation face à une éventuelle pandémie de longue durée. Et ceci, tant par le biais d'investissements internes à GSK qu’au travers de collaborations avec des partenaires externes.

