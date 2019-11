GSK ambitieux pour son vaccin contre le zona "made in" Belgium

Le groupe pharma britannique GSK fait état de ses ambitions concernant son vaccin Shingrix, qui devrait bientôt atteindre les limites de capacité de production. Une nouvelle unité de production est prévue, mais le groupe se refuse à donner davantage de précisions. On ne sait donc pas s'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Belgique.

Chaque jour, plus de 2 millions de vaccins sortent des usines de GSK.

Des dizaines de millions de doses en plus

On table généralement sur 5 ans de travaux et encore une année supplémentaire pour avoir toutes les validations.

