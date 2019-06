GSK cherche à apaiser les inquiétudes européennes

Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline a proposé une série de concessions à l’Union européenne pour apaiser ses inquiétudes en termes de concurrence suscitées par le projet de coentreprise, annoncé en décembre, entre GSK et son concurrent américain Pfizer dans la santé grand public.

Pour rappel, GSK et l’américain Pfizer ont annoncé en décembre dernier la fusion de leur activité de médicaments sans ordonnance et de parapharmacie au sein d’une coentreprise détenue à 68% par GSK et pesant 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires.