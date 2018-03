GSK en lice pour reprendre les médicaments grand public de Pfizer

Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline est prêt à mettre entre 15 et 20 milliards de dollars pour reprendre les produits de santé et d'hygiène grand public de Pfizer. D'autres candidats pourraient pointer le bout de leur nez ce jeudi, date limite pour présenter une offre.

Avec le retrait de Reckitt Benckiser, la voie semble se dégager pour le laboratoire GSK dans la course au rachat des activités grand public du groupe américain Pfizer.

Reckitt Benckiser, le numéro 1 mondial des produits d'entretien ménager et qui possède aussi en portefeuille les anti-inflammatoires Nurofen ou les préservatifs Durex, a mis fin aux discussions ce mercredi soir, ce qui a soulagé les investisseurs. Le titre du groupe britannique prend ce jeudi plus de 5% à la Bourse de Londres, les actionnaires s'étant fait du mouron quant aux 20 milliards de dollars nécessaires pour financer cette opération. D'autant plus que Reckitt est toujours en train d'intégrer Mead Johnson, sa récente proie rachetée à près de 17 milliards de dollars.