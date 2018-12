GSK et Pfizer regroupent leur activité "santé grand public"

GSK va contrôler l'unité "santé grand public" de Pfizer, via une coentreprise. Cette opération ouvre la voie à la scission en deux du Britannique.

Rapprochement dans le secteur pharma. GSK et Pfizer annoncent combiner leurs activités "santé grand public". Celles-ci seront réunies dans une joint-venture détenue à 68% par GSK et pesant 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

→ Chez GSK , ces activités comprennent les traitements anti-inflammatoires Voltaren, l'anti-douleur au paracétamol Panadol ou encore les dentifrices Sensodyne. → Chez Pfizer , elles comptent l'anti-douleur à l'ibuprofène Advil ou les traitements aux vitamines Centrum et Caltrate. Le traitement vedette contre les troubles de l'érection Viagra n'est en revanche pas concerné et restera chez Pfizer, a précisé un porte-parole de GSK.

Ce rapprochement, prévu pour le second semestre 2019, ouvre par ailleurs la voie à une future scission de GSK en 2 entités: les vaccins et les médicaments sur prescription d'un côté, et les produits en vente libre de l'autre.