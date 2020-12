GSK investit 100 millions dans la R&D à Rixensart...

Le site de Rixensart, abritant la plus grande unité de recherche et développement de vaccins au monde.

GlaxoSmithKline a annoncé mardi un investissement de près de 100 millions d'euros pour son site de Rixensart, berceau historique de ses activités vaccins en Belgique.

GlaxoSmithKline (GSK) ne compte pas continuer à réduire la voilure en Belgique: le groupe britannique a en effet annoncé mardi un investissement de près de 100 millions d'euros pour son site de Rixensart.

Cet investissement, a fait valoir GSK, permettra de "consolider et centraliser les activités de recherche et développement" sur son site belge, confirmant ainsi "le rôle stratégique de la Belgique dans la recherche et développement des vaccins" de l'entreprise pharmaceutique.

Lire aussi | GSK continue d'investir en Belgique

Un bâtiment moderne

Fondé en 1958, le site abrite la plus grande unité de recherche et développement (R&D) de vaccins au monde – 1800 collaborateurs – ainsi que des activités de production de vaccins. De nombreux vaccins actuellement commercialisés y sont nés et y ont été produits. Aujourd’hui encore, le suffixe en -RIX de milliards de vaccins de GSK distribués partout dans le monde rappelle leur développement à Rixensart, dans le Brabant wallon.

1.800 collaborateurs Fondé en 1958, le site de Rixensart abrite la plus grande unité de R&D de vaccins au monde, avec 1.800 collaborateurs.

L'investissement permettra d'y centraliser, au sein d'un bâtiment moderne, toutes les activités de laboratoire clinique. "Concrètement, ce site accueillera de tout nouveaux laboratoires intégrant la culture 'smart- labs' afin de permettre une grande flexibilité de ce laboratoire du futur. Les superficies mais aussi les équipements seront modulables et permettront d'assurer l'innovation et la performance de la R&D. Enfin, un système entièrement automatisé permettra de gérer les échantillons cliniques arrivant à Rixensart depuis tous les sites cliniques à travers le monde où des études cliniques sont en cours, jusqu'à l'analyse et finalement l'encodage des résultats", a précisé GSK .

Une nouvelle directrice

Dès le 1er janvier 2021, le site de Rixensart sera dirigé par Jamila Louahed, actuellement vice-présidente et responsable de la R&D des vaccins chez GSK. "C'est une profonde fierté de prendre la direction de ce site historique qui a déjà contribué à la R&D de nombreux vaccins utilisés à travers le monde", a commenté la nouvelle directrice.

"C'est une profonde fierté de prendre la direction de ce site historique." Jamila Louahed Vice-présidente et responsable de la R&D des vaccins chez GSK

GSK possède également un site de production à Wavre, encore – nettement – plus important que celui de Rixensart. Ce dernier est considéré comme le plus grand site de fabrication de vaccins au monde et produit notamment des adjuvants pour certains vaccins Covid-19 en cours de développement. Le groupe emploie au total environ 9.000 personnes en Belgique et est à ce titre le plus gros employeur privé de Wallonie. Il est également la plus grande entreprise pharmaceutique du pays. GSK avait néanmoins annoncé en début d'année un plan de licenciement portant sur 720 employés, un chiffre ramené à un peu moins de 400 après négociations avec les syndicats.

2.000 postes ouverts

Selon la porte-parole du groupe, Elisabeth Vandamme, l'investissement dévoilé mardi ne devrait pas déboucher dans l'immédiat sur de nouvelles embauches "car il s'agit de métiers qui existent et qui vont se regrouper pour une meilleure collaboration". GSK avait indiqué, en parallèle des licenciements annoncés en février, vouloir investir plus de 500 millions d'euros au cours des trois prochaines années en Belgique.