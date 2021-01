GSK transfère son vaccin malaria à un producteur indien

Le groupe pharmaceutique GSK a annoncé mercredi la signature d'un accord de transfert de son vaccin antipaludique à un producteur indien, Bharat Biotech (BBIL). L'accord prévoit le transfert de la fabrication de la partie antigène du vaccin et l'octroi d'une licence sur tous les droits relatifs au vaccin antipaludique à BBIL . GSK conservera la production de l'adjuvant du vaccin et le fournira à BBIL.

Maladies infectieuses

Basée à Hyderabad, BBIL ​​est une société biopharmaceutique spécialisée dans la fourniture de vaccins et de produits bio-thérapeutiques contre les maladies infectieuses. L'accord reconnaît les antécédents et l'expertise de Bharat, notamment en tant que fournisseur établi de vaccins de l'Alliance pour les Vaccins (Gavi) et à l'Unicef. BBIL ​​a d'ailleurs été sélectionné dans le cadre d'un processus concurrentiel mené par GSK et l'ONG Path, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS).