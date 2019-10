Galapagos confirme l'efficacité de son filgotinib

Gilead Sciences et Galapagos font état d'avancées dans l'étude sur le filgotinib, ce traitement pour les patients rhumatismaux. Ils annoncent qu'après une période de traitement de 52 semaines, les études finalisées de Phase 3 FINCH 1 et 3 confirment l'efficacité, la sécurité et la tolérance mises en avant lors d'une période de traitement de 12 et 24 semaines, lit-on dans un communiqué.