Galapagos fortifie sa réserve de cash

Sa perte opérationnelle a par contre augmenté de 78,3 millions d'euros à 89,8 millions d'euros. "Les dépenses de R&D s'élèvent à 218,5 millions d'euros en 2017 contre 139,6 millions d'euros en 2016. Cette augmentation s'explique principalement par les efforts accrus consacrés à nos programmes cliniques et précliniques, notamment le filgotinib, notre programme CF et les programmes pré-cliniques exclusifs dans l'inflammation et la fibrose", explique la biotech.

"L'année à venir sera riche en données, car nous attendons les premières données de la phase 3 avec le filgotinib dans la polyarthrite rhumatoïde, avec une décision provisoire de passer à la phase 3 de l'essai sur la colite ulcéreuse et des lectures dans nos essais sur la spondylarthrite ankylosante et l'arthrite psoriasique. Dans la fibrose kystique, nous verrons les premiers résultats de l'étude PELICAN et une première lecture provisoire avec FALCON, un essai clinique de notre première trithérapie, et nous prévoyons de lancer des essais pivots avec GLPG1690 dans IPF. Et avec notre début prévu d'essais de phase 2 pour GLPG1205, GLPG1972, MOR106, et plus de combinaisons triples CF, nous jetons les bases de la prochaine série de résultats cliniques", ajoute-t-il.