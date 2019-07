Galapagos maintient ses prévisions de cash burn

"En excluant les revenus du deal annoncé récemment avec Gilead, notre ligne directrice financière reste maintenue à une fourchette de cash burn comprise entre 320 et 340 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2019. A la clôture, prévue en principe pour la fin de l'année, nous recevrons de notre partenaire Gilead un paiement initial de 3,95 milliards de dollars et un investissement en actions de 1,1 milliard", précise Bart Filius, CFO et COO de Galapagos.

Désormais plus impliqué dans la stratégie mondiale du filgotinib, le candidat médicament annoncé pour la polyarthrite rhumatoïde et d'autres pathologies inflammatoires comme la maladie de Crohn, Galapagos indique par ailleurs que Gilead prévoit d'introduire au 3e trimestre un dossier en Europe pour l'utilisation du filgotinib pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Le groupe américain Gilead attend par ailleurs les résultats d'études de phase 2 des essais cliniques sur des patients souffrant du syndrome de Sjögren et de lupus cutané, et prévoit de lancer une étude de phase 3 pour l'arthrite psoriasique.