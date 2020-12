Galapagos renonce aux USA et revoit son alliance avec Gilead

Le géant américain est arrivé à la conclusion que le dose de 200 mg - nécessaire à la concurrence là-bas - ne décrocherait pas le précieux sésame sans mener d’autres essais cliniques substantiels. On se souviendra qu’il y a quelques mois, la FDA avait demandé le résultat d’essais toujours en cours mesurant l’impact du filgotinib sur la fertilité avant de se prononcer.

Galapagos seul aux manettes en Europe

En conséquence, les deux partenaires ont décidé de revoir les termes de leur alliance stratégique visant le Jyseleca. Galapagos assumera seul la responsabilité en Europe pour le développement et la commercialisation du filgotinib dans cette indication - et pour toutes les autres à venir - où les doses de 100 mg et 200 mg ont été approuvées pour l’arthrite rhumatoïde. La biotech recevra 160 millions d’euros de Gilead pour soutenir les efforts de marketing, tandis que le groupe américain recevra des royalties tirées des ventes européennes du filgotinib.