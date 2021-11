Graftys reprend la société française Biologics for Life

Une petite biotech belge qui reprend une société française, c'est plutôt rare et cela mérite d'être souligné: Graftys, une entreprise du BioPark de Gosselies spécialisée dans les ciments osseux bio-résorbables pour la chirurgie orthopédique, a annoncé lundi l’acquisition de la société française Biologics for Life . Située à Pertuis (sud), cette dernière développe elle aussi des ciments osseux.

L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, s'est accompagnée d'une levée de fonds de 2,6 millions d’euros. Le tour de table est mené par Go Capital, un acteur français du capital amorçage, via son fonds Ouest Venture 3 et The Innovation Fund, le fonds belge destiné aux start-ups innovantes dans la chimie et les sciences de la vie, avec la participation de Noshaq. Cette levée de fonds sera complétée par des aides publiques belges, françaises et européennes.