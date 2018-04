Grand nettoyage au conseil de Biocartis

Exit le fondateur et le président du conseil de Biocartis. Moins d'un an après son arrivée, le nouveau CEO se sépare de cinq membres du conseil.

Au sein de ces nombreux départs, le plus surprenant est sans conteste celui du fondateur, Rudi Pauwels . Lors du changement de direction, il y a un an, la société affirmait que Rudi Pauwels aurait ainsi davantage de temps pour se pencher sur une stratégie à long terme . Ce ne sera pas le cas.

Enfin, notons que ces personnes seront remplacées au sein du conseil d'administration par quatre administrateurs indépendants et deux personnes au profil plus financier: Leo Steenbergen (auparavant actif chez Galapagos, Telenet et Bekaert) et Luc Gijsens, un ancien de KBC.