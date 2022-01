Heartkinetics lève 2,7 millions d’euros pour avancer dans son développement

"Nous souhaitons proposer une solution la plus complète possible", explique Pierre-François Migeotte, CEO de Heartkinetics, en se référant au cardiographe Kino développé par sa société.

L’application de monitoring cardiaque à grande échelle Heartkinetics vise une commercialisation dans le courant de 2023.

Avec la crise sanitaire et la difficulté récurrente d’effectuer des examens médicaux en milieu hospitalier, la médecine à distance et les aides digitales au diagnostic trouvent un nouvel écho auprès des praticiens. C’est le constat réalisé par Heartkinetics, comme d’autres applications centrées sur la santé.

La spin-off de l’ULB basée à Charleroi développe un cardiographe, baptisé Kino, qui permet de mesurer le rythme et la puissance cardiaque au moyen d’un simple smartphone équipé de l’application. La technologie est notamment présente sur la station spatiale internationale pour assurer un suivi de la condition cardiaque des astronautes durant des séjours prolongés en apesanteur.

1,4 million d'euros Heartkinetics a bouclé un nouveau tour de table de près de 3 millions d’euros auprès de différents investisseurs, dont 1,4 million en avances récupérables auprès de la Région wallonne.

Grâce au gyroscope présent dans la plupart des téléphones portables, l’application peut mesurer non seulement le rythme cardiaque, mais aussi les mouvements et micro-vibrations du cœur de même que le flux sanguin.

Nouveau tour de table

Après une première levée de fonds de 120.000 euros en 2020 et 300.000 euros de subsides accordés par la Région wallonne, Heartkinetics a bouclé un nouveau tour de table de près de 3 millions d’euros avec Sambrinvest, Be Angels, Plug & Play, un fonds d’investissement californien, entre autres investisseurs.

Une partie de cet apport de fonds provient également d’une avance récupérable de la Région wallonne. L’objectif est d’arriver à un montant total de près de 6 millions d'euros en différentes phases.

Intelligence artificielle

Cet argent frais permettra à la start-up technologique de poursuivre son développement. Particulièrement celui de l’intelligence artificielle qui permet de décoder et d’interpréter les données fournies par l’application au praticien.

"Trop souvent, des maladies cardiaques sont détectées trop tard et sont, de ce fait, plus difficiles à traiter que si elles avaient été détectées de manière plus précoce. C’est particulièrement vrai en cette période de crise sanitaire, qui a rendu très compliqué un suivi trimestriel en milieu hospitalier pour les patients sous monitoring", analyse Pierre-François Migeotte, CEO de Heartkinetics.

La priorité commerciale sera mise sur le Benelux dans un premier temps, et ce, dès l’obtention des marquages CE indispensables.

Si le cardiologue garde évidemment la main sur le diagnostic, les données collectées en quelques minutes par le patient à domicile seront traitées et préanalysées par une intelligence artificielle qui pourra aider le jugement final. Et donc anticiper pas mal de facteurs d’insuffisance cardiaque. C’est au développement de cette intelligence artificielle que Heartkinetics utiliser l’argent frais.

Mise sur le marché

La société ambitionne une mise sur le marché dans le courant de l’année prochaine. "Nous aurions pu entamer la commercialisation de l’application plus tôt, mais les études cliniques ont démontré, outre la performance de l’instrument de mesure, l’étendue des applications possibles. Nous souhaitons donc proposer une solution la plus complète possible", poursuit Pierre-François Migeotte, qui préfère se focaliser sur les applications les plus critiques que sur le volume.