Hyloris a perçu 82 millions d'euros de redevances

Créée et dirigée par l’entrepreneur flamand Stijn Van Rompay, Hyloris développe des produits pharmaceutiques avec l’objectif de mettre sur le marché le plus rapidement possible des médicaments reformulés à haute valeur ajoutée.

Un bon matelas de cash

Hyloris, qui sort d'une IPO réussie et d'une levée de fonds privés de 15,15 millions d'euros réalisée fin avril, peut s'appuyer sur un matelas de trésorerie de 66,8 millions d'euros contre... 200.000 euros à la fin de l'an dernier. "Nous disposons de tous les atouts pour atteindre notre objectif de commercialiser le plus rapidement possible des médicaments reformulés à valeur ajoutée pour le système de soins de santé", estime le CEO Stijn Van Rompay, dans un communiqué.

Le premier a reçu en mars une extension d'autorisation de la FDA américaine et pourra être vendu dans ces conditions au second semestre. Le second est commercialisé depuis juin en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Émirats arabes unis et bénéficie d'un accord de distribution exclusif signé en juin avec la société autrichienne Ever Pharma. Il permettra la commercialisation de Maxigesic IV dans quatre pays européens (l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Autriche).