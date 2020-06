Hyloris revoit à la hausse son prix d'IPO

La période de souscription, lancée le le 17 juin dernier devrait se terminer au plus tard ce jeudi à 16h00 pour les investisseurs particuliers et vendredi à 13h00 pour les investisseurs institutionnels. Une clôture anticipée est également envisageable dès ce mercredi. En effet, une telle clôture n'est possible qu'à l'issue d'une période d'offre d'au moins six jours ouvrables.