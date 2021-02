Hyloris s’allie au flamand Purna dans la santé féminine

Hyloris a conclu un partenariat avec Purna Female Healthcare en vue de commercialiser une thérapie innovante pour le traitement de la candidose vulvo-vaginale sévère et récidivante.

La biotech liégeoise Hyloris Pharmaceuticals a annoncé ce vendredi la signature d’un partenariat avec la société flamande Purna Female Healthcare (PFH) en vue de développer et commercialiser une thérapie combinée innovante pour le traitement de la candidose vulvo-vaginale sévère et récidivante (VVC).

20% des femmes Jusque 20% des femmes atteintes par la VVC développent une forme sévère et récidivante de la maladie, où la réinfection se produit plus de quatre fois par an.

La VVC est une infection fongique vaginale couramment causée par une levure, qui affecte jusqu’à une femme sur deux au cours de sa vie. Ce qui représente de l’ordre de 175 millions de doses de médicament vendues annuellement au niveau mondial.

Jusque 20% des femmes atteintes par la VVC développent une forme sévère et récidivante de la maladie, où la réinfection se produit plus de quatre fois par an. Il existe donc un besoin non satisfait élevé pour de nouvelles options de traitement dans cette indication, étant donné que les traitements standards de soins présentent d’importants inconvénients.

Une spin-out de Purna Pharmaceuticals

Purna Female Healthcare est une spin-out de Purna Pharmaceuticals, une entreprise familiale qui produit des médicaments pour de grands groupes pharmaceutiques comme GSK, Pfizer et J&J, mais aussi pour Unicef ​​et Médecins sans frontières. Elle est située à un jet de pierre de Pfizer à Puurs.

4,3 millions Hyloris s'est engagé à investir dans PFH des paiements d’étapes jusqu'à 4,3 millions d'euros.

Soutenue également par le holding financier Creafund, cette spin-out est dédiée spécifiquement au développement d’une formulation basée sur une combinaison entre un antifongique bien connu (Miconazole) avec un antiseptique chimique (Domiphen Bromide).

Des études précliniques récentes ont démontré que cette combinaison a un potentiel pour lutter contre l'apparition et la récurrence de la candidose vulvo-vaginale sévère et récidivante. Purna Female Healthcare dispose d’une licence exclusive sur le produit combiné et sur le brevet associé appartenant aux universités de Louvain et Anvers.

Les termes de l'accord

Selon les termes de l'accord, Hyloris s'est engagé à investir dans PFH des paiements d’étapes jusqu'à 4,3 millions d'euros - dont 1,27 million d'euros à la signature - et prendra à sa charge la commercialisation et l'octroi de licences. Hyloris détient 20% de PFH et recevra jusqu'à un maximum de 45% des bénéfices nets générés par la spin-out. Les essais cliniques sur des femmes doivent débuter en 2021.

"Cet accord avec Purna Female Healthcare va nous permettre de proposer une innovation attendue dans le domaine de la santé féminine. Cela va démontrer notre capacité à identifier et à reformuler des produits connus pour améliorer les traitements actuels", a commenté Stijn Van Rompay, le CEO d’Hyloris.

Reformulation de médicaments

Basée à Liège, Hyloris a fait son entrée sur Euronext Bruxelles durant l’été. Fondée par l’entrepreneur Stijn Van Rompay, qui en est aussi le principal actionnaire, elle s’est spécialisée dans la reformulation et le repositionnement de médicaments connus. Elle vise notamment à répondre aux besoins médicaux encore non satisfaits.

"Cet accord avec Purna Female Healthcare va nous permettre de proposer une innovation attendue dans le domaine de la santé féminine". Stijn Van Rompay CEO d'Hyloris