Hyloris veut devenir leader mondial du repositionnement de médicaments

Stijn Van Rompay (à gauche) et Jean-Luc Vandebroek, respectivement CEO et CFO d'Hyloris.

La crise du Covid-19 a mis en lumière l'utilité du repositionnement et de la reformulation de médicaments. C'est le créneau prometteur choisi par la société liégeoise Hyloris.

Une quinzaine de molécules en développement: à part les poids lourds comme UCB, GSK ou Janssen, quelle société pharmaceutique située en Belgique peut-elle bien se targuer d'avoir autant de médicaments dans son pipe-line? Réponse: Hyloris, une entreprise qui ne compte pourtant -pour l'instant- que 25 employés.

Le secret de la société biopharmaceutique créée à Liège par l'entrepreneur flamand Stijn Van Rompay avec le support de plusieurs investisseurs du nord du pays, c'est le repositionnement et la reformulation de médicaments existants, pour faire face à des besoins médicaux non satisfaits. Faire du neuf avec de l'ancien: un concept qui n'est pas si nouveau en pharmacie, mais qui a suscité un nouvel intérêt à l'occasion de la pandémie de coronavirus.

Traitement de la leucémie

Si l'on en croit le cours de l'action d'Hyloris, supérieur d'environ 55% au prix de souscription de juin 2020 lors de l'IPO sur Euronext Bruxelles, la méthode semble plutôt bien réussir à l'entreprise, qui a annoncé récemment l'inclusion d'un nouveau candidat médicament dans son pipe-line de développement. En l'occurrence un nouveau produit combiné d'agents "chélateurs", c'est-à-dire visant à éliminer la présence de métaux nuisibles dans l’organisme. La cible? Elle est double: le traitement de la leucémie myéloïde aiguë et du cancer du poumon à petites cellules. Plutôt du sérieux.

"Nous avons toujours dit que nous voulions devenir les leaders mondiaux dans le repositionnement et la reformulation de médicaments en termes de nombre de produits en développement", explique sans détour le CEO, Stijn Van Rompay, en rappelant les risques et les coûts liés au développement classique des médicaments. "Il y a environ 18.000 produits pharmaceutiques en développement dans le monde. Seuls une soixantaine vont arriver sur le marché chaque année. Et sur ces soixante, deux sur trois ne vont jamais engranger de bénéfices! Ce qui veut dire que comme investisseur, vous avez une chance sur 750 d'avoir dans votre portefeuille un produit qui rapportera de l'argent à long terme. Et pour les patients, c'est dommageable également, car beaucoup de maladies ne sont pas traitées", fait valoir Stijn Van Rompay.

"Comme la molécule est connue, nous ne devons pas faire le développement préclinique et les essais de sécurité." Stijn Van Rompay Fondateur et CEO d'Hyloris

L'exemple de la thalidomide

"Ce que nous recherchons, c'est une valeur ajoutée réelle par rapport à quelque chose qui manque. On identifie les problèmes pour les patients, les médecins et les hôpitaux, et on regarde ce que l'on peut faire pour les résoudre sur la base des produits existants. On repart de molécules de base, qui ont prouvé leur efficacité et leur sécurité, dont le brevet a expiré ou va expirer", souligne encore le CEO, qui rappelle quelques cas célèbres de repositionnement, comme le tristement célèbre Softenon. La molécule, la thalidomide, est maintenant utilisée contre la lèpre et le myélome multiple. "On doit toutefois démontrer que la valeur ajoutée est réelle, sur la base d'études cliniques. Comme la molécule est connue, nous ne devons pas faire le développement préclinique et les essais de sécurité, en phase I", précise Stijn Van Rompay. Selon lui, le risque d'échec est plus faible et le retour sur investissement est plus élevé que dans le reste de l'industrie pharmaceutique, notamment les génériques.

La moitié dans le cardiovasculaire

La moitié des quinze produits en développement chez hyloris le sont dans le domaine du cardiovasculaire. La plupart de ces derniers candidats seront lancés directement par la société aux USA, où le nombre réduit de centres spécialisés en cardiologie facilite la commercialisation. Pour les autres, Hyloris a l'intention de trouver un partenaire possédant une force de frappe en matière de distribution.

Hyloris a déjà deux produits aux premiers stades de la commercialisation, qui commencent à générer des revenus. L'un est le Maxigesic IV, un traitement contre les douleurs postopératoires pour lequel la société s'est associée avec Hikma, un important acteur du marché américain des injectables. Il s'agit d'une nouvelle combinaison d'antalgiques bien établis, le paracétamol et l'ibuprofène, pour perfusion. Un produit qui dispose d'une carte à jouer face aux opioïdes, très critiqués désormais aux USA. Le deuxième est le Sotalol IV, utilisé pour le traitement de la fibrillation auriculaire et commercialisé par l’intermédiaire d'AltaThera.

"Lorsque nous sélectionnons un produit, son développement complet ne peut pas coûter plus de 7 millions." Jean-Luc Vandebroek CFO d'Hyloris

"Notre stratégie est très simple: lorsque nous sélectionnons un produit, son développement complet ne peut pas coûter plus de 7 millions et ne peut pas excéder 7 ans. La moyenne est d'ailleurs entre 4 et 5 ans et 4 à 5 millions", ajoute de son côté Jean-Luc Vandebroek, le CFO de la société.

De 100 à 150 médicaments seraient développés de la sorte par an dans le monde. Les grandes sociétés le font également, surtout quand elles entrevoient la fin du brevet. Hyloris pour sa part s'est engagé à en retenir au moins 4 par an. "En 2024, la société devrait donc avoir 30 produits en portefeuille, dont la moitié on l'espère sur le marché. Personne d'autre n'en aura autant", souligne Van Rompay.

Un déménagement au LegiaPark

Hyloris, qui possède actuellement quelques laboratoires sur le site d'Accessia Pharma, ira prochainement s'installer dans les bâtiments du pôle biotech du LegiaPark. La société annonce un doublement de ses effectifs dans les proches années. Elle ne fabrique pas elle-même ses produits, qui sont trop disparates. "On sous-traite la production à des partenaires en Région wallonne. On participe à l'écosystème régional", relève Jean-Luc Vandebroek, en notant qu'Hyloris mène également des études cliniques.

Un an et demi après la levée de 65 millions d'euros lors de l'IPO, la trésorerie s'élève aujourd'hui à plus de 50 millions. La société prévoit d'investir dans les deux années à venir entre 20 et 25 millions par an pour supporter le développement du portefeuille. Le seuil de rentabilité devrait intervenir au plus tôt en 2023.

Quid du Nasdaq?

"Pour l'instant, on ne doit pas refaire appel au marché, mais si son ajoute 6 ou 7 produits l'année prochaine, il faudra bien les financer", commente encore Stijn Van Rompay. Lorgne-t-il lui aussi la Bourse américaine? "Une cotation sur le Nasdaq reste une possibilité, mais il faut d'abord montrer que notre modèle fonctionne, que nous sommes capables de mettre des médicaments sur le marché. On avance pas à pas. L'IPO a été un succès, mais on a encore beaucoup de choses à faire", rétorque-t-il. "Pour l'instant, nous sommes encore sous le radar pour le Nasdaq, avec une capitalisation boursière de 400 millions d'euros. On doit d'abord continuer à appliquer notre stratégie. On préférera valoriser la société quand on aura plus de produits", conclut de son côté Jean-Luc Vandebroek.