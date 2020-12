I-care, le Dr House des machines industrielles, à la conquête du monde

Cette année la 25 e édition du prix prestigieux de "L’Entreprise de l’Année ® ", organisée par EY en collaboration avec L’Echo et BNP Paribas Fortis, aura lieu, pour la première fois, virtuellement , le lundi 7 décembre 2020 à 17h30. Le Premier ministre Alexander De Croo remettra le trophée au gagnant lors de la cérémonie de remise de prix. Le prix "Scale-up de l’Année" sera remis le même jour par Christie Morreale, vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes. La cérémonie aura lieu en direct le lundi 7 décembre 2020 à 17h30 sur www.entreprisedelannee.be .

Aujourd'hui, près de deux décennies plus tard, grâce aux efforts portés par l'intéressé et son associé (et ami d'enfance) Arnaud Stievenart, globalement 67 milliards d'euros d'équipements sont sous surveillance de la société hennuyère. Et ce, dans des secteurs aussi divers que l'industrie lourde, la pharma, l'agro-alimentaire, la chimie ou encore l'énergie.