IBA a fait mieux que résister à la crise

Le spécialiste de la protonthérapie a dégagé en 2020 un bénéfice de 40,4 millions et a vu son chiffre d'affaires augmenter à 312 millions. Le dividende brut proposé est de 0,2 euro par action.

Carnet de commandes record

Le total de nouvelles commandes monte à 112 millions pour la protonthérapie et les autres accélérateurs - hors contrat CGNNT - et à 54 millions pour la dosimétrie. Il y a eu des retards de la conversion du carnet de commandes en équipements et services en raison des effets de la pandémie, mais celui-ci s'est maintenu à un niveau record de 1,1 milliard.