IBA sera dans le vert en 2018

Pour ce faire IBA compte agir sur deux axes. Objectif: stimuler la croissance.

→ 1) accroître le marché . IBA veut faciliter la génération de données cliniques et le développement d’une plus grande prise de conscience des bénéfices de la protonthérapie. Elle veut ainsi rendre sa technologie plus abordable

→ 2) augmenter ses parts de marché. "Grâce à une technologie clinique supérieure, des temps d’installation plus courts, une qualité de services démontrée et une capacité unique de moderniser intégralement tous les systèmes avec les dernières technologies disponibles", lit-on dans un communiqué.