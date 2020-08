IBA signe un accord de licence stratégique à 100 millions en Chine

Le spécialiste belge de la protonthérapie IBA choisit le jour de la publication de ses résultats semestriels pour annoncer la conclusion d’un accord d’octroi de licence en Chine d’une valeur de plus de 100 millions d'euros.

En l'espèce, le contrat concerne l'octroi de licence stratégique avec la firme chinoise CGN Nuclear Technology Development (CGNNT) et sa filiale CGN Dasheng pour un montant dépassant les 100 millions d'euros . Concrètement, cet accord donne les droits exclusifs sur la technologie Proteus PLUS d’IBA en Chine à la société basée à Shenzhen.

IBA annonce que le contrat suppose un paiement immédiat de 20 millions d'euros suivi de versements étalés sur les quatre années à suivre . "En plus de ce montant, le contrat prévoit un flux important de revenus liés à des redevances annuelles sur les ventes futures", précise la société cotée dans un communiqué.

"C'est la première fois que nous octroyons une licence de nos technologies et je dois dire que recevoir 100 millions en échange, c'est plutôt significatif! ", s'est réjouit Olivier Legrain, le CEO de la société belge.

La Chine, marché clé pour IBA

Fruit de cinq longues années travail, le contrat sécurisé par IBA permet de répondre à un besoin stratégique du marché chinois. En effet, cadenassé par le gouvernement de Pékin, le marché de la protonthérapie attendait l'émergence d'un producteur local pour se développer . Grâce à la technologie IBA, c'est donc CGNNT qui s'empare du Graal et s'ouvre les portes du marché tant convoité.

"Libérer le potentiel du marché chinois concernant la protonthérapie nécessitait l'émergence d'un producteur chinois", explique Olivier Legrain. " Pour nous, il était essentiel de trouver un partenaire crédible et susceptible d'intégrer beaucoup de contenu technologique IBA à son produit . Avec CGNNT, c'est désormais chose faite", ajoute-t-il.

Par ce contrat, IBA s'offre ainsi une place de rêve dans la conquête des hôpitaux chinois, d'autant plus qu'en Chine, c'est l'Etat qui limite le marché en contrôlant l'octroi des licences. Dans le pays le plus peuplé au monde, le potentiel de déploiement d'un tel produit est donc énorme et notons qu'à chaque machine installée, IBA touchera des royalties.