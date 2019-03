IBA sort la tête de l'eau

La montée en puissance des services

Logique: à ce jour, l'entreprise a vendu 50 systèmes de protonthérapie, dont 29 étaient opérationnels en décembre 2018 - six de plus qu'un an plus tôt. Les autres suivront dans les deux ou trois ans. "Nous prévoyons, pour la période 2019-2020, un accroissement de 32 % du nombre de centres de protonthérapie opérationnels par rapport à 2018 et une croissance de 35 % les deux années suivantes", dit Olivier Legrain.