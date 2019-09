IBA vend un Cyclone 70 en Afrique du Sud

Après la vente d'un Cyclone 70 en Corée du Sud le mois dernier, l'entreprise néo-louvaniste IBA va installer un cyclotron en Afrique du Sud. Il s'agit d'un projet dont la valeur est comprise entre 12 et 15 millions d'euros . Pour rappel, le Cyclone 70 est un cyclotron industriel à protons à haute énergie de 70 millions d’électrons-volt (MeV).

IBA a signé un contrat avec iThemba Laboratory for Accelerateor Based Sciences (iThemba LABS), une institution officielle de la Fondation nationale de recherche d'Afrique du Sud. Le Cyclone 70 y sera dédié à la production d’isotopes médicaux de nouvelle génération principalement utilisés pour le diagnostic de maladies graves.

"Nous avons sélectionné IBA pour sa technologie de pointe et son savoir-faire unique dans le développement de cyclotrons de haute énergie (70 MeV)", a indiqué de son côté Dr. Faïçal Azaïez, directeur général d’iThemba LABS. "Notre expertise et l’apport de ce cyclotron de dernière technologie permettront à iThemba LABS de développer de nouvelles solutions pour le monde de la médecine nucléaire ainsi que pour d’autres applications en physique. L’acquisition du cyclotron 70 MeV, la première phase du South African Isotope Facility (SAIF), offre également à iThemba LABS l’opportunité d’élargir son offre pour la formation des jeunes sud-africains afin d’acquérir les compétences techniques en sciences et technologies basées sur les accélérateurs."