Imcyse lève 21 millions et accueille Pfizer dans son capital

La biotech liégeoise Imcyse a conclu ce mercredi une nouvelle levée de fonds de 21,3 millions d'euros en accueillant, à cette occasion, le géant américain de la pharma Pfizer dans son capital. Il s'agit en réalité d'un tour de financement d'extension d'une précédente récolte de fonds qui, en 2019 , avait permis à la jeune pousse d'engranger 35 millions d'euros. Aux côtés de Pfizer, les actionnaires existants d'Imcyse ont participé à la nouvelle augmentation de capital. Y figurent les holdings publics Société régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) et Société fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI), l'invest liégeois Noshaq, le fonds d'investissement néerlandais Life Sciences Partners (LSP), le fonds de croissance wallon Epimède, ainsi que Biogenosis et la KU Leuven.

"Notre objectif est d'être un acteur majeur de l'immunothérapie active spécifique", souligne Denis Bedoret, le CEO d'Imcyse, dans le communiqué, tout en saluant ses actionnaires existants ainsi que Pfizer pour leur soutien et leur confiance. La biotech souligne qu'elle "reste ouverte à de nouveaux partenariats et investisseurs pour continuer à soutenir son développement et son expansion aux États-Unis". Elle projette une introduction en bourse en 2022 ou 2023, pour rappel, et songe au Nasdaq comme place de cotation.