Imec et l'UZ Leuven travaillent sur un test rapide basé sur l'air expiré

Trop peu et trop lent: on le sait, la Belgique est fortement handicapée dans sa stratégie de lutte contre le Covid-19 par les déficiences de son système de tests de la population. D'où l'idée de multiplier le recours à des moyens de détection plus rapides et moins chers, qui permettraient de savoir presque en temps réel si quelqu'un est contaminé ou pas.

Différents tests rapides existent déjà. Les tests antigéniques permettent d'obtenir un résultat entre quinze et trente minutes en repérant des protéines du virus, contre plusieurs jours pour les tests PCR, qui nécessitent une analyse en laboratoire. Mais les premiers sont moins fiables que les seconds qui pour leur part, sont désagréables à subir, nécessitent du personnel médical formé et n'apportent pas de réponses avant un ou deux jours, voire plus en cas d'engorgement.

Inclure les asymptomatiques

Une étude clinique a commencé en Flandre, qui devrait être achevée avant l'été. L'Imec et l'UZ Leuven ont également pris contact avec le pôle de compétitivité wallon BioWin pour organiser et lancer une étude côté wallon d'ici décembre ou janvier, indique Sylvie Ponchaut, la patronne de BioWin, qui qualifie ce projet de test de de "disruptif". D'après elle, ce dispositif pourra rendre possible un testing beaucoup plus rapide et plus étendu qu’à l’heure actuelle, notamment en incluant les personnes asymptomatiques. Ce qui représente une condition importante pour maîtriser plus rapidement la pandémie et limiter son impact économique et sociétal. L'objectif est de tester un prototype à Brussels Airport d'ici l'été 2021.