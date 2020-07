Indigo Diabetes lève au total 38 millions d'euros

Un capteur pour diabétique

Cette spin-off de l’Université de Gand et Imec a développé un capteur dont le but est d’améliorer la vie des personnes atteintes de diabète. Les médecins pourront insérer le petit capteur sous la peau pour mesurer et surveiller en continu les quantités de glucose et de cétones, in vivo, pendant une période pouvant aller jusqu’à 2 ans.