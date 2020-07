Indigo va lever 35 millions contre le diabète

L a société gantoise Indigo Diabetes , qui développe un appareil pour mesurer le taux de glucose dans le sang des patients diabétiques , va lever au moins 35 millions d'euros auprès des actionnaires actuels et de nouveaux investisseurs, selon nos collègues du Tijd. Fund+, le fonds mis en place par Désiré Collen et Charles Beauduin, lequel est président de Barco et entrepreneur industriel, prévoit d'y participer.

Le dispositif d'Indigo comprend un appareil de la taille d'un poing, avec un capteur optique et un écran. Un système qui devrait rendre la vie beaucoup plus confortable pour les patients diabétiques , qui doivent aujourd'hui se piquer plusieurs fois par jour pour déterminer le taux de sucre dans leur sang.

Spécialisée dans la photonique, la scientifique Danaë Delbeke a fondé Indigo Diabetes en 2016, en tant que spin-off de l'UGent et l'Imec, institut de recherche inter-universitaire flamand en micro-électronique et nanotechnologies. La société gantoise était jusqu'ici entre les mains des néerlandais Thuja Capital Healthcare Fund II et PMV, avec également Sensinnovat, le véhicule d'investissement de Françoise Chombar (Melexis) et de Rudi Dewinter (X-Fab), ainsi que Parana Management de Guido Vanderschueren (ex-Artwork Systems et ex-Global Graphics), le fonds interuniversitaire Qbic et le fonds d'investissement Capricorn. En 2016, le premier tour de table avait récolté sept millions d'euros.