InhaTarget Therapeutics lève 5,6 millions contre le cancer du poumon

De la toxicité

Ce tour de financement de série A se monte à 5,6 millions d'euros . Soutenue depuis sa création par Theodorus, le fonds d'investissement des spin-offs de l'ULB, l'entreprise, qui est en train d’installer son siège social au sein du Biopark à Gosselies, a réussi à rassembler un syndicat d'investisseurs complémentaires: l’invest régional Sambrinvest, SMB Technology, une société pharmaceutique de Marche-en-Famenne active dans les maladies respiratoires, Galephar Pharmaceutical Research, un labo pharma de Porto Rico spécialisé dans la R&D et la fabrication de médicaments et quelques autres investisseurs privés. L'entreprise a reçu de surcroît un soutien financier de la Région wallonne pour plus de 2,6 millions d'euros sous forme de subsides et avances récupérables.

Contrôle de la libération

"Notre candidat médicament ne va pas se substituer aux traitements standards. Il se veut un complément des traitements de première ligne que sont l’immunothérapie, ainsi que l’immunothérapie combinée à la chimiothérapie, souligne encore Frédéric De Coninck. Le gros avantage c’est qu’on reprend des inhalateurs que l’on utilise notamment pour le traitement de la bronchite ou de l’asthme, que le patient peut avoir à domicile. On évite donc les contraintes logistiques et on peut augmenter la fréquence des traitements". Les fonds levés vont permettre de soutenir les activités de l'entreprise pendant plus de trois ans. Notamment certaines études précliniques et le lancement d'un premier essai clinique sur le produit phare de la société.