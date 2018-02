Jean Stéphenne devient président de Bone Therapeutics

Considéré comme l’artisan de l’essor mondial de GSK Vaccines (ex-Biologicals), Jean Stéphenne a littéralement entamé une seconde vie depuis son départ au printemps 2012 du géant pharma britannique, en multipliant les investissements et les postes à responsabilité dans la sphère des biotechs et de la chimie en Belgique. Il préside ainsi – entre autres - le conseil d'administration de la société belgo-espagnole TiGenix, en cours de rachat par le groupe pharma japonais Takeda.

A ce poste, il a supervisé le développement clinique et l’autorisation de mise sur le marché du produit de thérapie cellulaire allogénique le plus avancé de la société, destiné au traitement des fistules périanales liées à la maladie de Crohn. Une réalisation directement liée à l’intention de Takeda d’acquérir TiGenix pour un montant de 520 millions d’euros.

Un serial entrepreneur

Il est par ailleurs président de Nanocyl, la spin off des universités de Namur et Liège spécialisée dans les nanotubes de carbone. Il a auparavant occupé le poste d’administrateur chez Besix Group, BNP Paribas Fortis, GBL et IBA.

A la recherche d’argent frais

Si le produit autologue (Preob) pour l’ostéonécrose de la hanche est le plus près du marché, il reste réservé à une maladie orpheline. C’est donc le produit allogénique (Allob) - créé sur base de moelle osseuse d'un donneur sain – qui représente les espoirs les plus importants de Bone. Le produit, qui est en étude de phase II dans le traitement des fractures avec retard de consolidation et dans la fusion vertébrale, est en effet beaucoup plus intéressant d'un point de vue de la commercialisation et de l'industrialisation.