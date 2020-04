Jean Stéphenne, président du conseil de surveillance de CureVac

Basé à Tübingen (sud-ouest de l'Allemagne), CureVac est l'un des laboratoires qui travaillent sur un vaccin contre le Covid-19. La société affirme être à quelques mois de pouvoir présenter un projet pour validation clinique, basé sur la technologie innovante de l’ARN messager. CureVac dispose également de sites à Francfort et à Boston, aux Etats-Unis.

Fondée en 2000, celle-ci se présente comme une entreprise spécialisée dans le "développement de thérapies contre le cancer, de thérapies à base d'anticorps, de traitement de maladies rares et de vaccins prophylactiques".

Des avances financières

Le laboratoire allemand s'est retrouvé il y a quelques semaines au centre d'une polémique entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a été accusé d'avoir tenté de s'en emparer, mais Berlin assure avoir pesé de tout son poids pour que le laboratoire ne cède pas aux avances financières américaines. Le laboratoire a de son côté nié avoir reçu une telle offre. Il a reçu depuis lors un soutien financier européen allant jusqu'à 80 millions d'euros.

Ancien directeur général de GSK Biologicals (aujourd’hui GSK Vaccines), Jean Stéphenne occupe depuis son départ de la société britannique des postes à haute responsabilité au sein de nombreuses sociétés de biotechnologies et pharmaceutiques. Il est actuellement président des biotechs wallonnes Bone Therapeutics et OncoDna et de l'entreprise Nanocyl, spécialisée dans la fabrication de nanotubes de carbone.