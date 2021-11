Johnson & Johnson va scinder ses activités en deux parties

Le titre de J & J grimpait de plus de 3,5% à Wall Street dans les échanges électroniques après cette annonce et avant l'ouverture de la place new-yorkaise. "À l'issue d'un passage en revue complet, le conseil d'administration et l'équipe dirigeante ont estimé que la séparation prévue de la division 'Santé des consommateurs' est la meilleure façon d'accélérer nos efforts pour servir les patients, les consommateurs et les professionnels de la santé", a déclaré Alex Gorsky, le patron de J & J, cité dans un communiqué.