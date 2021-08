Jour J pour Marc Coucke et son empire financier

Le verdict va tomber ce vendredi soir dans le conflit à plusieurs milliards d'euros qui oppose Marc Coucke & Co à l'américain Perrigo.

Depuis la vente d'Omega Pharma à l'américain Perrigo, pour 3,8 milliards d'euros, en 2015, le paysage économique belge n'est plus vraiment le même. Cette vente a donné, en effet, à Marc Coucke une bonne partie des moyens qui lui ont permis de bâtir son empire et de faire parler de lui quasi toutes les semaines, si pas tous les jours

Durbuy, le RSC Anderlecht, des terrains de Padel, la Réserve à Knokke, Walibi, Bellewaerde, Pairi Daiza, de nombreux fonds, des sociétés cotées (Mithra, Fagron, AnimalCare, Snoworld, etc.): Marc Coucke est partout.

Mais une partie de cet empire se joue à Bruxelles dans une procédure d'arbitrage pour laquelle un verdict devrait, selon toute vraisemblance, tomber ce vendredi soir, après la clôture à Wall Street, société cotée oblige. Il faut dire que la procédure porte sur la vente d’Omega Pharma à Perrigo...

Vue en plein écran

Les accusations de Perrigo

Perrigo avait mis 3,8 milliards d’euros sur la table pour s’offrir le spécialiste flamand des médicaments OTC (Over The Counter, c’est-à-dire sans prescription) mis en vente par Marc Coucke et un consortium financier dirigé par Waterland.

Après la transaction, Perrigo s’est estimé grugé. Le groupe a accusé Marc Coucke et Waterland d’avoir présenté de façon fallacieuse les finances d’Omega Pharma pour obtenir un meilleur prix.

D’après Perrigo, ils ont créé des chiffres d’affaires fictifs et maquillé l’endettement d’Omega Pharma. Cela aurait été fait, entre autres, en considérant comme définitivement acquises les ventes qui n'avaient pas été réalisées ou qui n'avaient été réalisées que partiellement. Il y aurait également eu des accords écrits secrets et des garanties verbales avec les distributeurs de médicaments pour reprendre les invendus.

Marc Coucke et Waterland démentent les accusations de Perrigo.

Lire aussi Coucke et Perrigo croisent enfin (virtuellement) le fer

Un arbitrage à 1,9 milliard d'euros

Perrigo demande à se faire rembourser 1,9 milliard d'euros par les anciens propriétaires (Marc Coucke, Waterland et les fonds d'investissement Hamilton Lane, Stepstone et Harbourvest réunis dans la société Holdco). À cet effet, Perrigo avait approché le Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani) fin 2016.

1,9 milliard d'euros Perrigo demande à se faire rembourser 1,9 milliard d'euros par les anciens propriétaires d'Omega Pharma (Marc Coucke, Waterland et les fonds d'investissement Hamilton Lane, Stepstone et Harbourvest réunis dans la société Holdco).

Les enjeux de la joute judiciaire sont élevés. En vertu de l'accord de vente, 248 millions d'euros, ou 10% du prix des actions Omega, ont été placés sur un compte séquestre pour couvrir d'éventuelles réclamations stipulées dans le contrat. Par exemple, si Omega n'a pas payé toutes ses taxes ou n'a pas respecté la réglementation environnementale, l'acheteur peut réclamer (une partie de) ce montant.

Mais s'il s'avère que l'acheteur a été induit en erreur, ce plafond de 248 millions ne s'applique plus. Le montant pourrait s'élever à 1,9 milliard d'euros (plus intérêts), soit les trois quarts du prix payé pour les actions Omega en 2015.

Due dilligence ?

Pour obtenir gain de cause, les Américains doivent prouver qu'une information erronée a été volontairement communiquée au moment de la vente ou qu'une fraude a été commise. Ils doivent également prouver qu'au moment des pourparlers de reprise, ils n'ont constaté aucun problème chez Omega Pharma, et ce, malgré des semaines de due diligence qui ont coûté des dizaines de millions d'euros et impliqué plus de 100 consultants.

Si Perrigo réussit son coup, Marc Coucke risque théoriquement toute sa fortune. L'homme d'affaires flandrien possédait 52% d'Omega au moment de la vente, ce qui lui a rapporté 620 millions d'euros en espèces et 5,4 millions d'actions Perrigo.

Le tribunal arbitral peut également statuer qu'il n'y a pas de fraude, mais seulement des erreurs comptables sans intention de fraude, ou qu'il n'y a juste aucun souci dans la vente.

Depuis, les actions Perrigo ont fortement perdu de leur valeur. Cela n'empêche, le risque financier maximum pesant sur Marc Coucke s'élève à un peu plus de la moitié des 1,9 milliard d'euros que réclame Perrigo. Mais cela peut aussi être plus si la fraude est avérée et si le tribunal arbitral juge que sa responsabilité opérationnelle en tant que CEO d'Omega Pharma l'emporte sur celle des autres actionnaires.

Le tribunal arbitral peut également statuer qu'il n'y a pas de fraude, mais seulement des erreurs comptables sans intention de fraude, ou qu'il n'y a juste aucun souci dans la vente.

Contre-attaque

De son côté, Marc Coucke, qui a d'abord été attaqué par des actionnaires mécontents de Perrigo aux États-Unis, mais qui est maintenant hors de portée outre-Atlantique, n'est pas resté inactif face à Perrigo. Il a lancé notamment (sans les autres vendeurs d'Omega Pharma) une contre procédure en 2017 aux États-Unis arguant que Perrigo n'avait pas agi de bonne foi dans son acquisition d'Omega Pharma. Les actions avec lesquelles il était payé valaient moins que ce que Perrigo prétendait, selon lui.

Pour Perrigo comme pour Marc Coucke, ce bras de fer juridique est également très important en termes de réputation. Perigo utilise, en effet, la potentielle tromperie entourant le rachat d'Omega Pharma comme argument dans les nombreux procès dans lesquels il est visé par des investisseurs aux États-Unis.

Et que dire pour Marc Coucke? S'il perdait, il verrait son statut d'homme d'affaires auquel presque tout réussi sérieusement écorné.