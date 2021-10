KiOmed s'allie au laboratoire Sinclair dans l'esthétique médicale

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour KiOmed Pharma. Si les plans de la filiale de KitoZyme ont été contrariés en 2020 à cause de la pandémie, l'année en cours aura en revanche été marquée par des étapes fondamentales dans le développement commercial de sa gamme de produits biomédicaux issus du chitosan végétal ultrapur, une molécule biodégradable synthétisée à partir de champignons.

"On poursuit notre stratégie de substitution, qui consiste à apporter des avantages supplémentaires avec notre technologie basée sur le chitosan végétal, notamment en termes de protection du derme et de l'hydratation", explique Houtaï Choumane, le CEO de l’entreprise. "Ce marché de la médecine esthétique des injectables, où l'offre de référence est l'acide hyaluronique, était estimé à 4 milliards d'euros en 2019 et devrait atteindre 7 milliards en 2026. Il s'agit d'un contrat exclusif de licence et de fourniture, à l'exception des États-Unis. Sinclair est un partenaire majeur spécialisé dans l'esthétique, qui fait de l'ordre de 200 millions de revenus. Il a une présence mondiale sur le plan commercial. Sa maison mère, Huadong, est de son côté un leader en Chine, où il représente environ 25% du marché chinois de l'esthétique."