Kiadis licencie la moitié de son personnel

Kiadis arrête le développement de son médicament le plus avancé ATIR101. La société de thérapie cellulaire licencie la moitié de son personnel et ne se concentrera que sur sa plateforme de thérapies cellulaires "Natural Killer".

L'EMA a jugé que les données de contrôle étaient insuffisantes pour l'autorisation de mise sur le marché et que des recherches complémentaires étaient nécessaires. Mais il n'y aura pas d'autres recherches. Kiadis met immédiatement un terme aux derniers tests de phase 3 à grande échelle. L'entreprise ne croit plus que la recherche sur 250 patients peut donner un résultat encore meilleur que la thérapie existante.

"Cette thérapie existante semble être plus efficace et plus sûre après de nouvelles publications qu'au début de notre recherche de phase 3", a déclaré Arthur Lahr, CEO de la société.