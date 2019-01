L'Evenity d'UCB en très bonne voie aux Etats-Unis

Encore une bonne nouvelle pour l’Evenity (romosozumab), ce candidat traitement développé par UCB et Amgen et visant l’ostéoporose. Après avoir reçu le feu vert, le 8 janvier dernier, pour une commercialisation au Japon , l’Evenity a reçu un soutien solide de la part d’un comité spécialisé de la FDA aux Etats-Unis pour soigner des femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose.

Au cours de leur examen du profil/risque du romosozumab, ils se sont penchés plus particulièrement sur les essais cliniques "Frame" et "Arch" ainsi que sur le signal de sécurité cardiovasculaire mis à jour en 2017. Ils ont examiné le potentiel permettant de réduire les risques de fractures et d’accroître la densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose. Aux Etats-Unis, une femme sur deux de plus de 50 ans souffrira d’une fracture ostéoporotique.