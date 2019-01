L'Evenity d'UCB ne convainc pas tous les analystes

Stéphanie Put de Degroof Petercam estime que l'indication restreinte de l'Evenity aux Etats-Unis et un avertissement sur ses risques cardiovasculaires pourraient fortement influencer le potentiel commercial de ce traitement.

On aurait pu s’attendre à une jolie réaction positive de l’action UCB ce matin en Bourse après l’annonce d’un soutien à la quasi-unanimité d’un comité d’experts en faveur de la commercialisation aux Etats-Unis de l’Evenity (romosozumab), un traitement contre l’ostéoporose développé par le groupe belge et son partenaire Amgen . À plus forte raison car des signaux d’alerte de sécurité au niveau cardiovasculaire constatés lors d’un essai clinique de phase 3 avaient torpillé le titre (-20%) en 2017.