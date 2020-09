L'IPO de Nyxoah lui coûtera 7 millions d'euros environ

Nyxoah a donné, ce mercredi matin, le coup d'envoi à son IPO qui devrait lui permettre de lever un maximum de 79 millions d'euros. La fourchette de prix a été fixée entre 14 euros et 17 euros.

Outre la trentaine de pages consacrées aux différents risques que peut rencontrer la société et donc ses actionnaires présents et futurs – une énumération exhaustive et incontournable dans ce genre d’opération – le prospectus de l’IPO de Nyxoah (328 pages) nous apprend que cette opération qui lui permettra de lever un maximum de 79 millions d’euros lui coûtera en frais divers 4,3 millions d’euros. À cela s’ajoute les frais et commissions pour les banques qui seront compris entre 2,5 et 3,4 millions d’euros. On avoisine donc les 7 millions d'euros.

On constate également – et ce n’est pas une surprise, non plus, dans le secteur des biotechs – que l’an dernier Nyxoah, qui emploie aujourd’hui une cinquantaine de personnes, a affiché une perte d’exploitation de 6,5 millions d’euros contre une perte de 8,5 millions un an plus tôt. Au 30 juin 2020, elle atteignait 3,6 millions d’euros.

Trésorerie de 24 millions d'euros

En juillet 2020, Nyxoah a commencé à toucher des revenus issus des ventes de Genio son petit stimulateur implantable destiné à lutter contre le syndrome d’apnées obstructives du sommeil. Elle estime le prix moyen d’un système de stimulation du nerf hypoglosse à 20.000 euros et table sur une marge brute de 80%.

À mi-2020, la trésorerie de la medtech s’élevait à 23,9 millions d’euros contre seulement 5,9 millions fin 2019. Sa perte cumulée atteignait 50,7 millions d’euros.

En début d’année, elle a déjà levé 25 millions d’euros via une augmentation de capital qui a permis de faire entrer un nouvel actionnaire, le groupe américain ResMed Inc coté à New York. Tout comme Nyxoah, mais à une autre échelle, ResMed occupe aussi le créneau de la lutte contre l’apnée du sommeil avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars. Depuis sa création en 2009, la medtech a levé un total de près de 79 millions d’euros.

Actionnaires

Les principaux actionnaires de Nyxoah sont un spécialiste des implants pour malentendants Cochlear Investment (21,46%), Together Partnership (détenu majoritairement par Anneliese Monden) à hauteur de 13,9%, le fondateur de la société Robert Taub (15,51%), Gilde Healthcare (18,18%), Jurgen Hambrecht (5,72%) et ResMed (4,44%). Avec la souscription publique lancée ce mercredi, leurs positions seront diluées. En fonction de différents paramètres, le flottant (part non détenue en mains fermes) sera compris entre 10,3% et 15,3%

Bien entendu, ce prospectus détaille également en long et en large, comme il se doit, les activités de Nyxoah et le système Genio: son fonctionnement, sa fabrication, les essais cliniques, la concurrence, la stratégie de commercialisation, les contrats,…