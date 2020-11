L'UCLouvain a mis au point une prothèse de jambe révolutionnaire

Des scientifiques de l'UCLouvain ont mis au point une prothèse de jambe plus légère, plus compacte et plus maniable qui pourrait être mise sur le marché d'ici 5 ans. Ce prototype de prothèse bionique jambe-cheville a été créé par le laboratoire de Renaud Ronsse, chercheur à l'UCLouvain et spécialiste de la robotique.