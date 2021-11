L’ULB conforte la stratégie anti-cancer de ChromaCure

Les travaux de la spin-off ChromaCure vont dans le bon sens. Les dernières découvertes en recherche fondamentale issues du laboratoire du professeur Cédric Blanpain, directeur du laboratoire des cellules souches et du cancer à l’Université libre de Bruxelles, le montrent. Dans la course à l’élaboration de futurs médicaments anticancéreux , cibler le gène NR2F2 est un bon choix . L’article scientifique publié ce lundi dans la revue Nature Cancer en apporte de nouvelles preuves.

"Nous savions déjà que le gène NR2F2 s’exprimait différemment dans les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes", explique Cédric Blanpain, lauréat du prix Francqui l’an dernier et par ailleurs cofondateur de ChromaCure. "Dans deux modèles, nous avions déjà pu remarquer qu’en le supprimant, cela bloquait la transformation de la tumeur bénigne en une tumeur maligne. A contrario, lorsque ce gène était surexprimé, cela rendait les tumeurs malignes plus agressives. Notre dernière avancée, en recherche fondamentale, montre qu’en bloquant l’action de ce gène sur des lignées cellulaires avec une petite molécule mise au point par un de nos concurrents, on limitait effectivement la croissance tumorale dans le cadre du cancer de la peau. Et ce autant chez l’homme que chez la souris."