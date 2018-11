L'action IBA retrouve des ailes grâce à la Chine

Depuis quelques jours, l’action IBA ne quitte plus le siège de tête du train qui dévale et regrimpe le parcours accidenté des montagnes russes que la Bourse peut parfois afficher.

Sur deux jours, les 22 et 23 octobre, l’action a chuté de 19% pour atteindre un plus bas depuis le mois de janvier 2015. Ce mouvement de panique a été provoqué par un concurrent d’IBA. L’Américain Varian a en effet présenté une nouvelle installation de protonthérapie en développement baptisée ProBeam 360°.

Les analystes de KBC Securities ont eu beau souligner que la taille de cette version reste encore supérieure à celle du Proteus One d’IBA et que la société wallonne conserve l’avantage de la rapidité d’installation face à ses concurrents, le ver était dans le fruit.

Mercredi et ce jeudi. Rebelote. Mais dans l’autre sens. Hier, l’action a bondi de 13% et elle grimpait encore de 8% ce matin. Cette remontée s’explique par l’annonce sur un site du gouvernement chinois de l’attribution de 10 licences pour des unités de protonthérapie dans le pays entre 2018 et 2020. Six devraient être installées avant fin 2019 et les quatre dernières avant fin 2020. Une bonne nouvelle donc pour le secteur et pour IBA.